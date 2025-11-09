Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen – DEIG eingesetzt

Nr. 2414

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 54 aufgrund eines wiedererkannten Straftäters nach Neukölln gerufen. Ein Mitarbeiter eines Restaurants in der Sonnenallee alarmierte gegen 22 Uhr die Polizei, da er einen mutmaßlichen Taschendieb vom Vortag wiedererkannt haben wollte. Während der Sachverhaltsklärung durch eine Beamtin und einen Beamten sowie einer versuchten Durchsuchung zur Feststellung von Personaldokumenten verhielt sich der 39-jährige Mann zunehmend aggressiv. Er versuchte, durch Wegreißen und Wegschlagen der Arme der Einsatzkräfte die Maßnahme zu verhindern. Auch der Versuch, ihm Handfesseln anzulegen, wurde durch Gewalt und mehrfaches Wegstoßen unterbunden. Anschließend griff der Mann nach seinen Sachen und versuchte, zu flüchten. Um die Situation zu beenden und die Festnahme zu sichern, sahen sich die Kräfte gezwungen, das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einzusetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, darunter Kokain, und Bargeld in handelsüblicher Stückelung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen für eine ambulante medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Anschließend kam der Mann für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam, von wo er danach entlassen wurde. Ein Polizist verletzte sich bei der Widerstandshandlung während der Festnahme an der Hand, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).