Nach Einbruch in Fahrzeug festgenommen

Nr. 2413

Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in ziviler Kleidung nahmen gestern Mittag in Weißensee zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren und eine 41-jährige Frau im Zusammenhang mit einem besonders schweren Diebstahl aus einem Auto fest. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten den 21-Jährigen gegen 13:35 Uhr dabei beobachtet, wie dieser in der Erich-Weinert-Straße in Prenzlauer Berg die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs einschlug, während der 25-Jährige Schmiere stand und die Frau in einem gemieteten Fahrzeug abfahrbereit auf die beiden wartete. Die Festnahme des Trios erfolgte in der Berliner Allee. Bei den tatverdächtigen Personen fanden die Polizeikräfte einen aus dem Fahrzeug entwendeten Rucksack, für Fahrzeugeinbrüche geeignete Werkzeuge und technische Geräte sowie weiteres Diebesgut aus mutmaßlich gleichgelagerten Taten. Sie beschlagnahmten alles. Der 25-Jährige wurde wegen eines bestehenden Haftbefehls einer Justizvollzugsanstalt überstellt, während der 21-Jährige für die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) eingeliefert wurde. Die 41-Jährige wurde nach der Feststellung ihrer Identität aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu dieser sowie weiteren, damit möglicherweise im Zusammenhang stehenden Diebstahlstaten dauern an.