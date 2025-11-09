Schüsse auf Haus und geparkte Autos

Nr. 2412

Im Ortsteil Falkenhagener Feld wurden in der vergangenen Nacht Schüsse auf ein Gebäude und geparkte Autos abgegeben. Zeugen hatten gegen 0:30 Uhr in der Mülheimer Straße zwei maskierte Personen bemerkt, die aus einem Fahrzeug gestiegen waren und dann mehrere Schüsse auf ein Einfamilienhaus abgegeben haben sollen. Anschließend seien die Unbekannten wieder in ihr Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Zum Ort alarmierte Einsatzkräfte stellten an dem beschossenen Wohnhaus Einschusslöcher fest – unter anderem in einer Jalousie – sowie mutmaßlich durch weitere Schüsse verursachte Schäden an zwei Autos. Diese waren auf dem zum Haus gehörenden und einem angrenzenden Grundstück abgestellt. Alle in dem Gebäude befindlichen Personen blieben unverletzt. Im Rahmen der Spurensuche wurden mehrere Hülsen und Projektile gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).