Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Nr. 2411

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem 34-jährigen Partner in der Wohnung der Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße gegen 2:45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Mann die Frau geschlagen haben. Daraufhin habe sie eine weitere Person per Nachrichtendienst kontaktiert. Der bislang Unbekannte soll versucht haben, den 34-Jährigen aus der Wohnung zu bringen. Während der daraus entstandenen Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 34-Jährigen mit einem Messer eine Stichverletzung in den Oberkörper zugefügt haben. Im Anschluss flüchtete der Angreifer. Der 34-Jährige wurde zunächst von Einsatzkräften der 35. Einsatzhundertschaft medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt übernommen.