Radfahrer fährt gegen Kind und flüchtet vom Unfallort

Nr. 2410

Bei einem Unfall in Weißensee ist gestern Vormittag ein Kind verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der fünfjährige Junge gegen 11:40 Uhr von der Fahrbahn der Rennbahnstraße aus – durch geparkte Fahrzeuge hindurch – auf den an der Straße gelegenen Radfahrweg gelaufen sein, auf dem ein unbekannt gebliebener Fahrradfahrer gegen ihn fuhr. Der Junge zog sich eine Kopfplatzwunde zu und hatte geschwollene Augen. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde das Kind, dessen Eltern mit am Unfallort waren, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Absuche des Nahbereichs von Polizeikräften nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall übernahm ein Fachkommissariat aus der Polizeidirektion 1 (Nord).