Mehrere Autos beschädigt und Wertsachen entwendet – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 2409

Einsatzkräfte des Abschnitts 22 nahmen heute Morgen in Westend einen Mann fest, der mehrere Fahrzeuge beschädigt haben und in diese eingebrochen sein soll. In einigen Fällen soll er auch Wertsachen daraus entwendet haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war der 32-Jährige von einer Zeugin bei einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Eichenallee beobachtet worden. Daraufhin nahmen ihn alarmierte Polizeikräfte gegen 7:15 Uhr fest. Der Mann hatte sich bei seinen Taten augenscheinlich verletzt und blutete an einer Hand. Anhand von Blutanhaftungen konnten ihm nach ersten Ermittlungen sieben weitere Taten im Nahbereich zugeordnet werden, darunter in der Ahorn- und in der Ulmenallee sowie im Fürstenbrunner Weg. Der Mann wurde für die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert und soll morgen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.