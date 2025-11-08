Mann droht damit, Menschen anzuzünden – Festnahme

Nr. 2408

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer Bedrohung in Lichtenberg gerufen. Gegen 17:45 Uhr hatte ein 38-Jähriger den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Siegfriedstraße betreten und lautstark damit gedroht, Menschen anzuzünden. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 trafen kurze Zeit später am Ort ein. Sie nutzten eine günstige Gelegenheit, um den Tatverdächtigen am Arm aus dem Verkaufsraum zu ziehen, ihn außerhalb der Tankstelle zu Boden zu bringen und zu fixieren. Dabei wurden ihm Handfesseln angelegt. Bei der Festnahme nahmen die Einsatzkräfte einen starken Benzingeruch am Tatverdächtigen wahr. Zudem wurden Verletzungen im Halsbereich festgestellt. Eine Kommunikation mit dem Mann war vor der Festnahme nicht möglich. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war und einer medizinischen Versorgung bedurfte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach Rücksprache mit einem Facharzt stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.