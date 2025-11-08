Mit Schreckschusswaffe in Nachbar-Wohnung geschossen – Waffen sichergestellt

Nr. 2407

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem eskalierten Streit nach Friedrichshain gerufen. Gegen 18:15 Uhr sei ein 43-jähriger Tatverdächtiger in einem Mehrfamilienhaus in der Schreinerstraße zunächst in verbale Auseinandersetzungen mit seinem gleichaltrigen Nachbarn geraten. Aufgrund wiederholter Ruhestörungen habe er gegen die Wohnungstür des Nachbarn geschlagen, sich dabei an einer Hand verletzt und anschließend durch das entstandene Loch in der Tür mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Der Verursacher des mutmaßlichen Lärms befand sich zu diesem Zeitpunkt im Flur seiner Wohnung, wurde jedoch nicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige auf die Straße und konnte durch die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Nach freiwilliger Übergabe der Wohnungsschlüssel des Tatverdächtigen betraten die Einsatzkräfte dessen Wohnung. Dort fanden sie eine Schreckschusswaffe auf einem Wäscheständer. Der Tatverdächtige gab an, im Besitz von zwei weiteren derartigen Waffen zu sein. Diese stellten die Einsatzkräfte tatsächlich fest und sicherten sie. Die Ermittlungen dauern an.