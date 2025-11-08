Waffen und Munition sichergestellt

Nr. 2405

Gestern Nachmittag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung eines Mannes in Wilhelmstadt und stellten diverse Waffen sicher. Gegen 15:30 Uhr erhielten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 einen Hinweis, dass in der Schmidt-Knobelsdorf-Straße ein Mann wohne, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und diverse Waffen in der Wohnung habe. Die Einsatzkräfte fuhren unmittelbar zu der Adresse. Der 48-Jährige zeigte sich kooperativ, öffnete die Wohnungstür und stimmte der Sicherstellung seiner in der Wohnung befindlichen Waffen und dazugehöriger Munition zu. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte vier Pistolen, zwei Maschinenpistolen, zwei Gewehre, eine Flinte sowie diverse dazugehörige Munition und zwei Waffenbesitzkarten sicher. Die Ermittlungen dauern an. (jbe)