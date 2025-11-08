Drehtür am Görlitzer Park entwendet

Nr. 2404

Ein Mitarbeiter einer Baufirma stellte gestern Morgen in Kreuzberg fest, dass eine Drehtür und ein Drehmechanismus an der entstehenden Umfriedung am Görlitzer Park entwendet worden waren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge müssen Unbekannte die kurz zuvor montierten Elemente an einem Eingang des Parks in der Görlitzer Straße im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und gestern, 8:30 Uhr, abgebaut und gestohlen haben. Das Tor im Baustellenbereich war unter anderem durch Bauzäune gesichert. Eine Absuche des Nahbereichs durch Polizeikräfte und Mitarbeitende der Baufirma führte nicht zum Auffinden der entwendeten Gegenstände. Da der Verdacht einer politischen Motivation besteht, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen.