Mann mit Messer verletzt

Nr. 2403

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Neukölln aus einer Gruppe heraus mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 17:20 Uhr vor einem Frisör in der Sonnenallee zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen. Als der Mann im Alter von 26 Jahren und sein 27 Jahre alter Begleiter schlichten wollten, soll ein Mann aus der Personengruppe heraus mit einem Messer auf den Jüngeren zugegangen sein und ihm in ein Bein gestochen haben. Der Verletzte erlitt eine Stichverletzung im Oberschenkel und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).