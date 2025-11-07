Unbekannte gaben Schüsse auf Wohnungstür ab

Nr. 2402

Gestern Abend gaben bislang Unbekannte mehrere Schüsse auf eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Spandau ab. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sollen gegen 20:50 Uhr im Kemmannweg Knallgeräusche wahrgenommen worden sein. Anschließend sollen zwei Männer aus dem Wohnhaus geflüchtet sein. Die Schüsse durchschlugen die Wohnungstür und beschädigten den Fußboden und die Decke in der Wohnung. Die Bewohnerin und der Bewohner der betroffenen Wohnung wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.