Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs

Nr. 2401

Gestern Abend kam es in Neukölln zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich die Auseinandersetzung zwischen etwa 20 bis 30 Personen gegen 20 Uhr auf dem Gehweg der Sonnenallee Ecke Hobrechtstraße. Dabei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Noch vor dem Eintreffen von Einsatzkräften entfernten sich alle Beteiligten. In der Hobrechtstraße nahmen die Kräfte zwei 19-jährige Tatverdächtige fest. Im Rahmen einer Nahbereichsabsuche wurden sechs weitere Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren festgenommen. Nach der Feststellung der Personalien kamen alle wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.