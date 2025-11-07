Mutmaßlicher Serien-Taschendieb festgenommen

Nr. 2400

Kräfte des Landeskriminalamts klärten gestern mehrere Straftaten zu Taschendiebstählen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 45-jähriger Mann am Mittwoch gegen 16:20 Uhr an der Altonaer Straße festgenommen, nachdem Polizeikräfte ihn bei einem Taschendiebstahl beobachten konnten. Ein dabei entwendetes Mobiltelefon konnte aufgefunden und der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Tatverdächtige mit einer Reihe von weiteren Taschendiebstählen in Verbindung gebracht werden. Er wurde am gestrigen Tag vorgeführt, erhielt einen Haftbefehl und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.