Brand in Obdachlosencamp

Nr. 2395

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 22:20 Uhr Feuer an einer Hütte in einem Obdachlosencamp zwischen dem Wriezener Bahnhof und der Rüdersdorfer Straße bemerkt und den Notruf verständigt haben. Die hinzualarmierte Feuerwehr löschte den Brand, zwei weitere Hütten wurden jedoch ebenfalls zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße am Wriezener Bahnhof war für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen.