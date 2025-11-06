Seniorin fährt Fußgänger an

Nr. 2394

Gestern Abend kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige Autofahrerin gegen 21 Uhr den Messedamm in Richtung BAB 100. Als ein 21-jähriger Fußgänger unvermittelt von einer Mittelinsel aus auf die Fahrbahn trat, fuhr die Seniorin den Mann an. Der 21-Jährige erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.