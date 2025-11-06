Nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nr. 2393

Der 86-Jährige erlag in der vergangenen Nacht in einem Krankenhaus seinen am 3. November bei einem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen.

Erstmeldung Nr. 2382 vom 4. November 2025: Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Morgen kam es in Müggelheim zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen bog eine 50-jährige Autofahrerin gegen 8 Uhr von der Straße Zum Müggelhort nach rechts auf den Müggelheimer Damm ab. Dabei fuhr sie einen 86-jährigen Radfahrer an, welcher vorfahrtberechtigt auf dem Müggelheimer Damm unterwegs war. Der Senior stürzte und zog sich lebensbedrohliche, innere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.