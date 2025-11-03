Jungen Mann durch Schläge ins Gesicht verletzt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2376

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der bislang Unbekannte soll am Freitag, den 27. Dezember 2024, gegen 19:55 Uhr, im Zwischendeck des U-Bahnhofs Alexanderplatz einen damals 19-Jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht attackiert haben. Der Angegriffene erlitt dabei erhebliche Gesichtsverletzungen. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten.

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit zu Bürodienstzeiten unter den Rufnummern (030) 4664–574116 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664–571100 entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir5K41@polizei.berlin.de. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.