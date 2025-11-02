Ohne Führerschein und offenbar berauscht vor der Polizei geflüchtet

Nr. 2373

Gestern Abend ist ein Mann mit einem Auto in Kaulsdorf vor der Polizei geflüchtet. Kurz vor 21 Uhr wollte eine Funkwagenbesatzung des Polizeiabschnitts 33 den Autofahrer in der Heinrich-Grüber-Straße Ecke Gutenbergstraße überprüfen. Dafür schalteten die Kräfte am Funkwagen das Haltesignal ein. Der Kraftfahrer, der mit zwei weiteren Männern unterwegs war, stoppte daraufhin den Skoda am rechten Fahrbahnrand. Daraufhin hielten die Kräfte mit dem Polizeifahrzeug hinter dem Skoda, verließen ihren Wagen und begaben sich zum Skoda. Der Autofahrer fuhr in diesem Moment mit dem Skoda wieder los und beschleunigte stark. Die Funkwagenbesatzung folgte dem Flüchtenden mit ihrem Fahrzeug und forderte Unterstützungskräfte sowie den Polizeihubschrauber an. Der Autofahrer befuhr bei seiner Flucht die Gutenbergstraße, Gülzower Straße, Lily-Braun-Straße, die Straße Am Baltenring und die Uckermarkstraße. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit, wechselte immer wieder die Fahrstreifen und missachtete mehrere rote Ampeln, sodass querende Fahrzeugführende ihre Fahrzeuge abbremsen musste, um Zusammenstöße zu verhindern. Von der Uckermarkstraße aus fuhr der Flüchtende über die Heinrich-Grüber-Straße und die Wernerstraße hinweg, kam von der Fahrbahn ab und in einer Grünanlage zum Stehen. Anschließend verließen der Autofahrer und die beiden Insassen den Skoda und flüchteten zu Fuß. Einer der beiden Insassen, ein 38-Jähriger, wurde kurz darauf nach einem Zeugenhinweis von der Wachbesatzung des Polizeiabschnitts 33 festgenommen, als er in Richtung des Abschnittsgebäudes lief. Auch der Autofahrer und der andere Begleiter im Alter von 25 Jahren konnten nach einem Hinweis eines Zeugen zur Fluchtrichtung sowie der Feststellung durch die Hubschrauberbesatzung festgenommen werden. Ein bei dem 35 Jahre alten Autofahrer durchgeführter Schnelltest auf Betäubungsmittel verlief positiv. Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort wurde der 35-Jährige zur Blutentnahme und zur Haftbefehlsverkündung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die beiden Insassen wurden nach Personalienfeststellungen am Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.