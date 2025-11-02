Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Nr. 2371

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-Jähriger gegen 16:10 Uhr mit einem Kleinbus, in dem sich drei weitere Männer befanden, die Märkische Allee in Richtung Ahrensfelder Chaussee. An der Havemannstraße soll er bei Rot mit dem Kleinbus in die Einmündung eingefahren sein und kollidierte mit einem VW Polo, mit dem ein 27-Jähriger von der Märkischen Allee nach links in die Havemannstraße abbog. Infolge des Zusammenstoßes prallte der Kleinbus gegen den Bordstein der Mittelinsel, wurde über diese hinweggeschleudert, beschädigte einen entgegenkommenden VW Beetle, in dem sich die 21-jährige Fahrerin und eine 20-jährige Beifahrerin befanden, und kam dann auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die verletzten Personen zunächst am Ort. Den Fahrer des Kleinbusses brachten sie mit erheblichen Verletzungen, die Beetle-Fahrerin mit Kopfverletzungen und den Polo-Fahrer mit Arm-, Nacken- sowie Schulterschmerzen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die Beifahrerin des Beetles wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und konnte dieses nach einer Untersuchung unverletzt verlassen. Von den drei Insassen des Kleinbusses wurden zwei Männer ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt, entließen sich jedoch gegen ärztlichen Rat selbst. Die dritte Person blieb unverletzt. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme waren die Märkische Allee zwischen Flämingstraße und Dorfstraße sowie die Havemannstraße zwischen Märkische Allee und Eichhorster Straße gesperrt. Die BVG-Buslinien 197 und N97 waren in der Zeit von 16:20 Uhr bis 1:20 Uhr beeinträchtigt. Alle drei Fahrzeuge wurden auf Anordnung eines Sachverständigen zur Erstellung eines technischen Gutachtens sowie Unfallrekonstruktion beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände der Polizei verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.