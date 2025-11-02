Nr. 2370

In der vergangenen Nacht wurde in Gesundbrunnen offenbar ein Auto in Brand gesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand alarmierte ein Anwohner gegen 23:50 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem auf einem Hinterhof befindlichen Parkplatz eines Lebensmitteldicounters in der Badstraße, nachdem er dort den brennenden Wagen bemerkt hatte. Die Flammen griffen von dem geparkten Renault auf einen danebenstehenden Honda über. Feuerwehrkräfte löschten die Brände, konnten jedoch nicht verhindern, dass beide Wagen vollständig ausbrannten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ebenfalls ein VW beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.