Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 2368

Heute Morgen kam es vor einer Bar in Charlottenburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 33-jähriger Sicherheitsmitarbeiter hielt sich gegen 5:50 Uhr vor der Bar in der Knesebeckstraße auf, als ein bislang Unbekannter versucht haben soll, das Lokal zu betreten. Da gegen den Mann bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen worden sein soll, sei ihm der Zutritt verwehrt worden. In der Folge entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige ein Messer gezogen und dem Sicherheitsmitarbeiter in den Oberkörper gestochen haben soll. Der Verletzte habe daraufhin ein Tierabwehrspray zur Selbstverteidigung eingesetzt, woraufhin der Angreifer in unbekannte Richtung flüchtete. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde zur weiteren stationären Behandlung seiner Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.