Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Nr. 2367

Gestern Abend kam es in Reinickendorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte warfen nach derzeitigen Erkenntnissen kurz vor 22 Uhr von der Fußgängerbrücke in der Titiseestraße eine etwa 28 Kilogramm schwere Fußplatte eines Verkehrsschildes herunter und beschädigten dadurch die Windschutzscheibe eines BVG-Busses der Linie 222. Zuvor sei der Bus bereits vom Gehweg aus mit Eiern beworfen worden. Zeugen beobachteten, wie drei dunkel gekleidete Jugendliche unmittelbar nach dem Vorfall von der Brücke in unbekannte Richtung flüchteten. Auf der Fußgängerbrücke wurde zudem ein Einkaufswagen festgestellt, der sich im Geländer verhakt hatte und nur dadurch nicht herunterfiel. Der 30-jährige Busfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen und erlitt eine Verletzung am Kopf, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Titiseestraße war zeitweise zwischen Waldshuter Zeile und Zabel-Krüger-Damm gesperrt. Die BVG-Buslinien 122 und 222 waren von der Sperrung betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.