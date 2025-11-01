Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 2366

In der vergangenen Nacht wurden Polizeikräfte zu einem Wohnungseinbruch nach Westend gerufen. Ein Zeuge beobachte gegen 22:30 Uhr, wie zwei Männer im Alter von 28 und 39 Jahren eine Fensterscheibe einer Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Soorstraße eingeschlagen haben sollen. Der 28-Jährige sei durch das geöffnete Fenster in die Wohnung gestiegen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen, der sich vor dem Wohnhaus aufhielt, fest. Der 28-Jährige sprang aus dem Fenster und versuchte zu flüchten. Durch den Einsatz eines Diensthundes konnte auch er gestellt und festgenommen werden. Einsatzkräfte brachten das Duo in ein Polizeigewahrsam. Von dort aus sollen die Männer einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgestellt werden. Mit den weiteren Ermittlungen ist ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) betraut.