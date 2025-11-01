Polizisten auf dem Bahnhof angegriffen

Nr. 2365

In der vergangenen Nacht griff ein Mann Polizeikräfte des Abschnitts 51 in Friedrichshain an. Die Einsatzkräfte betraten gegen 23:30 Uhr den U-Bahnhof Warschauer Straße, als der 23-Jährige unvermittelt einen Beamten auf der Treppe mit einem Schulterstoß attackierte. Auf Ansprache der Einsatzkräfte reagierte der Mann aggressiv, schlug deren Hände weg, ballte die Fäuste und versuchte die Beamten körperlich zurückzustoßen. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 23-Jährigen fest, wobei er erheblichen Widerstand leistete. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm auf richterliche Anordnung Blut entnommen und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss konnte der Mann seiner Wege gehen. Mit den weiteren Ermittlungen ist nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) betraut.