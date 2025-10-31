Festnahme nach Trickbetrug

Nr. 2363

In Charlottenburg nahmen Kräfte des Landeskriminalamts Berlin und des Polizeiabschnitts 24 gestern Nachmittag eine mutmaßliche Trickbetrügerin fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 25-Jährige gemeinsam mit Komplizen, die sich telefonisch gegenüber der Seniorin als Polizeibeamte ausgegeben hatten, eine 82-Jährige um ihr Erspartes gebracht haben. Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin, die die „richtige“ Polizei alarmiert hatte, konnte die 25-Jährige gegen 16:20 Uhr in der Lohmeyerstraße festgenommen werden, als sie Geld bei der Seniorin abholte, um es angeblich vor Dieben in Sicherheit zu bringen. Bei ihr wurden mutmaßliche Drogen gefunden. Die Polizeikräfte brachten die 25-Jährige in ein Polizeigewahrsam. Sie soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüft. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamts Berlin.