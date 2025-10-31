Mann nach schwerem Raub eines Autos festgenommen

Nr. 2362

In der vergangenen Nacht wurde in Gesundbrunnen ein Mann festgenommen. Gegen 2:15 Uhr saß ein Mitarbeiter eines Fahrdienstleisters in der Freienwalder Straße in einem Firmenwagen. Der 42-Jährige gab an, ein ihm Unbekannter sei an das Fahrzeug herangetreten, habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, ihm den Wagen zu überlassen. Der 42-Jährige soll aus-, der Unbekannte eingestiegen sein. Anschließend soll der Mann mit dem Wagen geflüchtet sein. Inzwischen alarmierte Einsatzkräfte nahmen den bereits polizeibekannten 25-Jährigen in der unweit entfernten Sommerstraße in Reinickendorf fest. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, in dem ihm Blut abgenommen wurde. Heute soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.