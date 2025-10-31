Tram fährt Fußgängerin an

Nr. 2361

Gestern Morgen erlitt eine Frau in Mitte bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen betrat die 26-Jährige gegen 7:30 Uhr vom Bahnsteig der Tramhaltestelle Invalidenpark an der Invalidenstraße kommend den Gleisbereich, offenbar ohne auf den Straßenbahnverkehr zu achten. Auf den Warnruf einer Zeugin soll die junge Frau auch nicht reagiert haben. Der 23-jährige Fahrer der einfahrenden Straßenbahn der Linie M10 in Richtung Turmstraße leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr die Frau an. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit multiplen, zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Inzwischen soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Auch der Straßenbahnfahrer musste am Ort von Rettungskräften behandelt werden, er stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.