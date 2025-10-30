Polizeieinsatz wegen möglicher Gefahrenlage

Nr. 2358

Gestern Mittag kam es in Kreuzberg zu einem Polizeieinsatz an und in einem Krankenhaus. Gegen 11:15 Uhr trafen Fahrkartenkontrolleure in einem Bus der Linie M41 einen Fahrgast an, der keinen gültigen Fahrschein hatte. Gegenüber dem Personal soll er sich aggressiv verhalten und versucht haben, sich den Kontrollmaßnahmen zu entziehen. Er wurde dann nach Verlassen des Busses an der Haltestelle Urbanstraße/Gebelstraße zunächst zu Boden gebracht und fixiert. Nachdem er sich beruhigt hatte, ließen ihn die Kontrolleure los und verwiesen ihn des Ortes. Wenig später soll der Mann zurückgekehrt sein, unverständliche Worte gesprochen und eine Schusswaffe auf die Kontrolleure gerichtet haben, bevor er in Richtung der Parkanlage des Krankenhauses geflüchtet sein soll. Die Kontrolleure alarmierten daraufhin die Polizei. Ein unbeteiligter Zeuge teilte den Einsatzkräften mit, er habe beobachtet, dass der bewaffnete Tatverdächtige das Krankenhaus betreten haben soll. Da eine Gefährdung der Patientinnen und Patienten sowie des Krankenhauspersonals nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden weitere Polizeikräfte hinzualarmiert, die das Gelände absperrten und das neungeschossige Klinikum absuchten. Der Tatverdächtige und eine Schusswaffe wurden dabei nicht gefunden. Insgesamt waren knapp 80 Polizeikräfte an dem Einsatz beteiligt. Die weiteren Ermittlungen hat das örtlich zuständige Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.