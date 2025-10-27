Mehrere Fahrzeugbrände

Reinickendorf/Tempelhof-Schöneberg

In der vergangenen Nacht brannten mehrere Fahrzeuge in den Ortsteilen Märkisches Viertel und Friedenau. Brandkommissariate des Landeskriminalamts haben die weiteren Ermittlungen zu den einzelnen Fällen übernommen.

Nr. 2345

Gegen 23 Uhr bemerkten Anwohnende im Ortsteil Märkisches Viertel einen brennenden Motorroller auf einem Fahrradstellplatz an der Treuenbrietzener Straße. Die Feuerwehr löschte die Flammen, Personen wurden nicht verletzt.

Nr. 2346

Ein weiterer brennender Motorroller wurde von Zeugen ebenfalls im Ortsteil Märkisches Viertel gegen 0:20 Uhr im Senftenberger Ring bemerkt. Durch die Flammen wurde noch ein zweiter, danebenstehender Motorroller beschädigt. Auch hier löschte die Feuerwehr die Brände vollständig.

Nr. 2347

Gegen 3 Uhr alarmierten Bewohner den Notruf, nachdem sie ein brennendes Auto in Friedenau, am Fahrbahnrand der Deidesheimer Straße, bemerkt hatten. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, bevor Feuerwehrkräfte die Flammen löschen konnten. Personen wurden auch hier nicht verletzt.