Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 2344

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte in Tempelhof einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Aufgrund eines vorausgegangenen Hinweises auf mutmaßlichen Drogenhandel trafen Einsatzkräfte der Polizei Berlin gegen 17:45 Uhr in der Schwanheimer Straße zwei Männer in einem dort stehenden Pkw an und forderten sie zum Aussteigen auf. Einer der beiden konnte entkommen. Den anderen, einen 27-Jährigen, nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest, nachdem sie bei den nacheinander richterlich angeordneten Durchsuchungen des Wagens und dann auch seiner Wohnanschrift verschiedene drogensuspekte Substanzen in nicht geringer Menge und Bargeld feststellen konnten. Er kam in ein Gewahrsam und soll heute der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft mit der Anregung vorgeführt werden, für ihn einen Untersuchungshaftbefehl zu erwirken. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.