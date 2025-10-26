Mann nach mehreren mutmaßlichen Brandstiftungen festgenommen

Nr. 2342

Nach mehreren Bränden in der vergangenen Nacht in Karlshorst nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Tatverdächtigen fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst gegen 3 Uhr zu einer brennenden Hecke an einer Parzelle einer Kleingartenanlage an der Köpenicker Allee Ecke Wiesengrundstraße gerufen. Während der Löscharbeiten wurden weitere Brände in der näheren Umgebung von Zeuginnen und Zeugen mitgeteilt, sodass im Zeitraum vom 3 Uhr bis circa 4:30 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu insgesamt acht Bränden alarmiert wurden. Betroffen waren die Verlängerte Waldowallee, Loreleystraße, Günter-Riesebrodt-Weg, Maria-Matray-Straße, Lisbeth-Stern-Straße sowie der Krähenwinkel. Es wurden diverse Mülltonnen, Äste und eine Sitzbank in Brand gesetzt. Auch ein Wohnmobil brannte. In Teilen griffen die Feuer zudem auf Geräteschuppen und Fahrzeuge über, sodass zwei Pkw und ein Krad in Vollbrand standen. Die Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten sämtliche Flammen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnte noch in der Nähe ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend wurde er entlassen. Das Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.