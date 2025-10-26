Auto angezündet - Festnahme

Nr. 2341

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Friedrichshain fest, nachdem ein Auto gebrannte hatte. Gegen 2:30 Uhr zur Sommerzeit alarmierte eine Zeugin die Polizei zum Platz der Vereinten Nationen. Dort brannte beim Eintreffen der Kräfte das Heck eines VW, die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Im unmittelbaren Nahbereich nahmen Zivilkräfte noch während des laufenden Feuerwehreinsatzes einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest. Er hatte eine Verletzung an der Hand und führte in einem Rucksack Zündmaterialien mit sich. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.