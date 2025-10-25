Versuchter Einbruch in Wohnung - Festnahme

Nr. 2340

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 2 nahmen gestern Vormittag in Wilmersdorf zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge kurz vor 12 Uhr laute Geräusche aus dem Hausflur des Hauses an der Markobrunner Straße. Als er nachgeschaut habe, seien zwei Männer weggerannt. Beschädigungen an der Wohnungstür der betreffenden Wohnung bemerkend, verfolgte der Zeuge die mutmaßlichen Einbrecher und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten die Tatverdächtigen an der Markelstraße Ecke Lepsiusstraße und nahmen sie fest. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten es. Anschließend brachten sie die 35 und 38 Jahre alten Männer in ein Polizeigewahrsam und überstellten sie dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West). Beide Tatverdächtige sollen im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsgericht zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehles vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang:

– Sonderberatung –

Die Polizei Berlin und die Tischler-Innung Berlin laden ein zu einer Sonderaktion zum Tag des Einbruchschutzes.

Die Beratungsstelle Einbruchschutz und verschiedene Sicherheitsfachfirmen beraten Sie umfassend und kostenfrei über die Absicherung von Haus, Wohnung und Gewerberäumen.

Wo: Polizeipräsidium, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin

Wann: Sonntag, 26. Oktober 2025, 12:00 bis 16:00 Uhr

Gerne können Sie sich auch auf der Internetseite der Polizei Berlin über Diebstahl und Einbruchschutz informieren.