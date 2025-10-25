Kind angefahren und anschließend geflüchtet

Nr. 2339

Gestern Vormittag fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer ein Kind in Hakenfelde an und flüchtete anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der achtjährige Junge bei grüner Ampel gegen 8:40 Uhr auf dem Gehweg der Havelschanze laufend die Neuendorfer Straße an der Kreuzung Askanierring/Havelschanze/Neuendorfer Straße. Dabei fuhr ihn ein bisher unbekannter Mann, der mit einem Mercedes auf der Neuendorfer Straße in Richtung Streitstraße unterwegs war, auf der Fahrbahn an. Der Autofahrer soll anschließend im Bereich einer Haltestelle angehalten, aus dem Fenster der Fahrerseite herausgeschaut und gelacht haben, bevor er vom Unfallort flüchtete. Der Junge erlitt eine Verletzung der Nase und spürte Schmerzen in seiner linken Körperhälfte. Unter Schock stehend, ging er vom Unfallort in seinen Hort und berichtete dort der Erzieherin vom Unfall. Diese soll jedoch weder die Betreuerin noch medizinische Hilfe hinzugerufen haben. Der Achtjährige blieb trotz andauernder Schmerzen weiter im Kinderhort, bis er schließlich gegen Mittag selbst seine Betreuerin anrief, die ihn sofort abholte und mit ihm zusammen bei einem Polizeiabschnitt Anzeige erstattete. Dorthin wurden ebenfalls Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr alarmiert, die den Jungen in Begleitung seiner Betreuerin in ein Krankenhaus brachten, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).