Polizeibeamter wird bei Festnahme eines Diebes verletzt

Nr. 2338

Gestern Abend stellten Einsatzkräfte in Zivil einen Mann, der zuvor in Kreuzberg einer Frau die Handtasche gestohlen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr auf eine circa fünfköpfige Personengruppe aufmerksam, die den Erkelenzdamm in Richtung Kottbusser Tor entlang rannte. Zuvor soll einer der Männer auf dem Erkelenzdamm einer 62-Jährigen die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb entwendet haben und geflüchtet sein. Ein Polizist verfolgte den mutmaßlichen Dieb und gab sich dabei als Polizist zu erkennen. Der Tatverdächtige habe daraufhin die Beute fallen lassen und sei weiter geflüchtet. Auf dem Segitzdamm nahm der verfolgende Beamte den Tatverdächtigen fest, der sich mit Tritten und Schlägen dagegen wehrte. Als ein Kollege die Festnahme unterstütze, versetzte ein Unbekannter dem festnehmenden Beamten mit einem Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf. Der Polizist ging zu Boden und erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf. Dem mutmaßlichen Dieb und dem schlagenden Unbekannten gelang die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Polizeibeamten mit einer Fraktur im Gesicht und einer Platzwunde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.