Verdacht der Nötigung und Sachbeschädigung

Nr. 2337

Bewohnende eines Mehrfamilienhauses in Mitte alarmierten heute früh die Polizei. Gegen 6:30 Uhr riefen Bewohnende des Hauses an der Habersaathstraße mehrere Einsatzwagen zum Ort, nachdem Mitarbeitende eines vom Hauseigentümer beauftragten Sicherheitsdienstes, in dem Haus an Türen klopften und die Bewohnenden aufforderten, die Räumlichkeiten und das Haus zu verlassen. In einzelnen Fällen sollen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auch gegen Wohnungstüren getreten haben, die dadurch beschädigt wurden. Die eingetroffenen Einsatzkräfte zweier Polizeiabschnitte unterbanden das nach Aussage der Bewohnerinnen und Bewohner bedrohlich wirkende Agieren des Sicherheitsdienstes und führten die Mitarbeiter aus dem Haus heraus. Anschließend erörterten und verdeutlichten sie diesen die geltende Rechtslage. Die Bewohnenden blieben in den Wohnungen des Hauses, verletzt wurde niemand. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes betreffend wurden Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.