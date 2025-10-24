Polizeifahrzeuge in Brand

Nr. 2335

In der vergangenen Nacht kam es in Charlottenburg zu einer Brandstiftung an Polizeifahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Zeugen gegen 1:30 Uhr einen Brand an einem zivilen Einsatzwagen, welcher auf einem ausschließlich für Einsatzfahrzeuge freigegebenen Parkbereich des Kaiserdamms abgestellt war, und informierten den Notruf. Die Flammen hatten bereits auf ein zweites, danebenstehendes ziviles Polizeifahrzeug übergegriffen sowie einen Parkscheinautomaten beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Richtungsfahrbahnen waren für die Dauer der Maßnahmen bis etwa 2:30 Uhr gesperrt. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die weiteren Ermittlungen übernommen.