Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 2334

Die Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall am 17. Juli 2025 in Marzahn. Gegen 5:15 Uhr kam es an diesem Tag an der Ampelkreuzung Blumberger Damm/Glambecker Ring/Mehrower Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einer 51-Jährigen, die mit ihrem Auto nach links in die Mehrower Allee einbog, und einer ihr entgegenkommenden Fahrerin eines E-Scooters. Der E-Scooter wurde dabei unter dem Pkw eingeklemmt und die Scooterfahrerin schwer verletzt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die Ermittlungen und sucht:

*Zeuginnen und Zeugen, die genaue Angaben zur Ampelschaltung machen können, die zum Unfallzeitpunkt für die Unfallbeteiligten maßgebend war.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Berlin-Niederschönhausen unter der Telefonnummer (030) 4664-172800 und per E-Mail an Dir1K24@polizei.berlin.de entgegen. Ebenso können Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.