Autos und Müllcontainer in Brand

Nr. 2333

Gestern Abend kam es in Marzahn zu mehreren Brandstiftungen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Anwohnende gegen 1:10 Uhr zunächst ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Mehrower Allee festgestellt haben. Die Flammen hatten bereits auf zwei danebenstehende Fahrzeuge übergegriffen und diese ebenfalls vollständig zerstört. Der Feuerwehr gelang es, den Brand vollständig zu löschen. Wenig später stellten Einsatzkräfte im Rahmen der Nahbereichsabsuche in der Trusetaler Straße einen brennenden Müllcontainer fest, durch welchen bereits die Haussubstanz des angrenzenden Mehrfamilienhauses betroffen war. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand. Ein Polizeibeamter wurde infolge von eingeatmetem Rauch ambulant behandelt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.