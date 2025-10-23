Schussabgaben durch Polizeibeamten

Nr. 2331

In der vergangenen Nacht kam es zu Schussabgaben durch einen Polizeibeamten auf ein Auto in Wedding. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Einsatzkräfte gegen 1:30 Uhr einen als gestohlen gemeldeten Pkw in der Hochstädter Straße. Die Besatzungen zweier Funkwagen stoppten das Auto und begaben sich zu dem Fahrzeug. In der weiteren Folge wurden beide Einsatzfahrzeuge von dem 40-jährigen Fahrer mit dem Wagen mehrfach gerammt. Aufgrund der entstandenen Gefahrensituation gab ein Polizeibeamter mehrere Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs ab. In der Folge durchschlug ein Projektil auch das Fenster einer Wohnung und ein weiteres Projektil schlug in der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ein. Verletzt wurde dadurch niemand. Trotz der Schüsse auf die Fahrzeugreifen gelang es dem 40-Jährigen anschließend, mit dem Auto zu flüchten. Dabei rammte er unter anderem einen Lichtmast und ein Verkehrszeichen. Polizeikräfte konnten das Auto samt Fahrer wenig später endgültig stoppen und den 40-Jährigen sowie dessen 45-jährigen Beifahrer vorläufig festnehmen. Einen gültigen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorlegen. Er kam mit Verletzungen, die er sich bei den Unfällen zugezogen hatte, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Fahrer und Beifahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.