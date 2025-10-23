Queerfeindliche Sachbeschädigungen – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 2329

Die Polizei wendet sich mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Seit dem 9. September 2025 kam es in der Bülowstraße 106 in Schöneberg zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei wurden Fensterscheiben und Türeinfassungen der Büroräume einer queeren Opferschutzorganisation angegriffen, beschädigt und zerstört.

Wer hat seit dem 9. September 2025 an der Bülowstraße 106 in 10783 Berlin-Schöneberg verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat die Tat beobachtet und kann dazu Auskunft geben?

Hat jemand die Tat oder die Täter eventuell gefilmt?

Hat sich jemand mit der Tat gebrüstet?

Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tat, Tätern oder Zeugen geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof per E-Mail entgegen. Ebenso können Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.