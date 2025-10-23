Mann durch Schüsse verletzt - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Seit gestern Abend ermittelt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zu einem versuchten Tötungsdelikt in Mariendorf. Den ersten Erkenntnissen zufolge gaben bisher unbekannte Personen gegen 20:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Straße Alt-Mariendorf mehrere Schüsse ab, wodurch mindestens eine Person verletzt wurde. Ein lebensgefährlich verletzter Mann im Alter von 45 Jahren wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Tatverdächtigen entfernten sich in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, inklusive der Fahndung nach den Schützen, dauern an.