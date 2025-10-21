Unbekannte beschädigen die Eingangstür eines Anti-Gewalt-Projekts

Nr. 2325

Gestern Morgen wurde in Schöneberg die Eingangstür eines Anti-Gewalt-Projekts beschädigt. Gegen 8:45 Uhr stellten Mitarbeitende der Einrichtung in der Bülowstraße fest, dass der Glaseinsatz der Eingangstür zerstört worden war. Polizeikräfte fanden im Inneren des Büros einen Stein, der offenbar gegen die Scheiben geworfen worden war. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.