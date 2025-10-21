Explosion in Einfamilienhaus

Nr. 2323

Gestern Abend kam es in Buckow zu einer Explosion. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 19:10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen der Kamin eines Einfamilienhauses im Baumläuferweg explodiert sein. Eine 41-jährige Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Acht weitere Personen wurden verletzt, von der Feuerwehr versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.