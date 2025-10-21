Schüsse auf Auto – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2322

Anwohnende alarmierten heute Nacht gegen 2:30 Uhr die Polizei, nachdem sie in der Bülowstraße Schüsse wahrgenommen und ein Auto davonfahren sehen hatten. Kurz darauf wurden Polizei und Rettungskräfte zur Kurfürstenstraße alarmiert, wo sie zwei 22 und 23 Jahre alte Männer mit Schussverletzungen vorfanden und diese zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. In der Martin-Luther-Straße Ecke Motzstraße fanden die Einsatzkräfte einen Pkw vor, auf den zahlreiche Schüsse abgegeben worden waren. Der oder die Schützen sollen mit einem anderen Wagen geflohen sein. Zwei 21 Jahre alte Männer, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor in dem beschossenen Wagen befunden hatten, wurden in der Nähe festgenommen. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Drogen. In welchem Zusammenhang diese Ereignisse stehen und was der Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und der 4. Mordkommission der Polizei Berlin.