Mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Nr. 2321

Gestern Abend kam es in Kreuzberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 20:30 Uhr in der Körtestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Mann und einem unbekannten Tatverdächtigen gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige dem 23-Jährigen eine Stichverletzung im Rumpfbereich sowie mehrere Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes und der Arme zugefügt haben, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.