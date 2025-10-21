Sexuelle Belästigung in der U-Bahn - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2319

Mit der Veröffentlichung von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera bittet das Landeskriminalamt Berlin um Hilfe bei der Identifizierung eines derzeit noch unbekannten Mannes. Er soll am 2. Juni 2025 kurz nach 16 Uhr an der Tür eines U-Bahn-Zuges der Linie U2 in Richtung Pankow gestanden und an seinem entblößten Genital manipuliert haben. Dabei soll er in der Nähe sitzende Minderjährige durch die Spiegelung der Scheibe beobachtet haben.

Wer erkennt den Unbekannten und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Fachdienststelle des Landeskriminalamts für Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-913444 (Hinweistelefon) oder per E-Mail an LKA134@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.