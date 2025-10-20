Festnahme nach Autodiebstahl

Nr. 2317

Gestern Abend wurden in Zehlendorf zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Polizeibeamten der Abschnitte 21 und 22 fielen kurz nach 19 Uhr vier Männer auf, die in der Brettnacher Straße polnische Kennzeichen an einem Mitsubishi anbrachten. Der Wagen war bereits vor einigen Tagen als gestohlen gemeldet worden. Einer der vier Männer stieg anschließend in den Mitsubishi, die anderen drei in einen anderen Wagen. Den Einsatzkräften gelang es, das entwendete Fahrzeug zu stellen. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Mitsubishi, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. In der Folge nahmen die Einsatzkräfte den 68 Jahre alten Fahrer des Mitsubishi sowie einen 45-Jährigen fest, der zu Fuß aus dem zweiten Wagen geflüchtet war. Die beiden anderen Tatverdächtigen flüchteten mit dem Wagen in unbekannte Richtung. Bei dem 68-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein griffbereites Springmesser. Er verletzte sich leicht, als er bei der Festnahme Widerstand leistete. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus brachten ihn die Einsatzkräfte zusammen mit seinem 45-jährigen Begleiter in ein Polizeigewahrsam. Dort mussten sich die beiden erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen. Heute sollen sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass von Haftbefehlen prüft. Auch zwei Beamte wurden durch den Widerstand des Tatverdächtigen verletzt. Sie mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).