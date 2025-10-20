Schnitt- und Stichverletzungen nach Streit

Nr. 2316

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Buch alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 19:15 Uhr in der Franz-Schmidt-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 27 Jahren gekommen sein. Dabei soll der 27-Jährige seinem Gegenüber mutmaßlich mit einem Messer mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Rumpfbereich zugefügt haben. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und begannen mit der Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.